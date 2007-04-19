Член ПАСЕ Хенкок: украинцам нужны новые выборы, правительство и парламент

Член Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Михаель ХЕНКОК убежден, что проект резолюции не служит цели помочь Украине найти выход из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, выступая на дебатах ПАСЕ по Украине.

«Единственный путь достичь справедливости – это дать украинцам право проголосовать. Как можно говорить, что нужно исполнять решение Конституционного Суда, когда здесь же в докладе доказывается недееспособность КС», - сказал британский депутат.

Он выразил убежденность, что решение КС может устроить одну из политических сил, но не весь украинский народ.

Депутат также выразил мнение, что ошибочно было бы обращаться к Венецианской комиссии с просьбой рассудить соответствие указа Президента Украины Конституции, поскольку Венецианская комиссии может только выразить мнение. «Мнение Венецианской комиссии – это такое же мнение, как и мнение ПАСЕ», - сказал он.

М.ХЕНКОК выразил уверенность, что украинцам нужны новые выборы, новое правительство и парламент, который первым бы делом внес изменения в Конституции.

Депутат также отметил, что был единственным в Мониторинговом комитете ПАРЕ, кто голосовал против проекта резолюции по Украине.