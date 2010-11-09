Опель врезался в дерево и загорелся: трое погибших

ДТП в Херсонской области

В понедельник в 22.00 вблизи пгт Н.Серогозы Херсонской области легковой автомобиль “Опель” врезался в дерево и загорелся. Вследствие дорожно-транспортного происшествия трое людей погибли, сообщает пресс-служба МЧС. По факту трагедии правоохранительные органы проводят расследование. На месте произошедшего ДТП работала оперативная группа Главного управления МЧС в Херсонской области.

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