Опель врезался в дерево и загорелся: трое погибших

08:58, 09 ноября 2010
Общество
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ДТП в Херсонской области

 В понедельник в 22.00 вблизи пгт Н.Серогозы Херсонской области легковой автомобиль “Опель” врезался в дерево и загорелся.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия трое людей погибли, сообщает пресс-служба МЧС.

По факту трагедии правоохранительные органы проводят расследование.

На месте произошедшего ДТП работала оперативная группа Главного управления МЧС в Херсонской области.

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