В Симферополе готовы ограничить массовые мероприятия

Общественные организации Крыма призывают Симферопольский городской совет отказаться от принятия Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий в Симферополе.

Об этом говорится в обращении общественных организаций "Крымский центр правовой инициативы" и "Молодежный комитет центрального района Симферополя", текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Общественные активисты сообщают, что Симферопольским городским советом подготовлен проект решения «О порядке проведения массовых мероприятий в городе Симферополе» и соответствующее Положение. Указанные документы опубликованы в виде проекта в газете «Південна столиця» и на официальном сайте городского совета.

По мнению авторов обращения, положение усложняет порядок организации публичных мероприятий, фактически превращая его из сообщительного в разрешительный; неоправданно увеличивает ответственность организаторов, а также права и надзорные функции власти; запрещает проведение массовых акций в местах, наиболее приемлемых для их проведения. "Органы местного самоуправления, а также органы внутренних дел призваны в обязательном порядке исполнять надзорные функции, контролируя ход публичного мероприятия и его соответствие заявленному регламенту, и имеют почти неограниченные полномочия для приостановки или прекращения акции", - заявляют они.

Также общественные организации напоминают, что согласно ст.39 Конституции Украины, граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Ограничение на реализацию этого права устанавливается исключительно судом и исключительно в соответствии с законом. "Сегодня городская власть хочет взять на себя полномочия суда, поэтому грубо нарушает Конституцию Украины. 19 апреля 2001 года Конституционный Суд Украины решением 4-рп/2001 указал, что городская власть не имеет права устанавливать сроки сообщения о проведении массовых мероприятий и что этот вопрос является объектом законодательного регулирования", - говорится в обращении.

«Крымский центр правовой инициативы» и «Молодежный комитет Центрального района г. Симферополя» призывают общественные организации и политические партии принять участие в обсуждении проекта.