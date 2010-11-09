Суд отправил правозащитника к психиатру за излишние правовые знания
"Международная амнистия" встревожена
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает украинскую власть прекратить притеснения активиста профсоюзного движения Андрея БОНДАРЕНКО, скрывающегося после решения суда, который принуждает его пройти принудительную психиатрическую экспертизу.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Amnesty International.
Как информирует "Международная амнистия", 29 октября суд Винницы издал приказ о проведении экспертизы после того, как представители прокуратуры заявили, что А.БОНДАРЕНКО «владеет повышенной осведомленностью о своих правах и правах других людей, и неконтролируемой готовностью защищать эти права нереалистичными способами».
Правозащитники отмечают, что у А.БОНДАРЕНКО "никогда не было психических заболеваний, и он уже прошел три психиатрических экспертизы, чтобы доказать свою адекватность". Последняя экспертиза была проведена в октябре.
В то же время в "Международной амнистии" обращают внимание на то, что постановление суда в отношении А.БОНДАРЕНКО было вынесено "на фоне всплеска нападений и притеснений активистов за последние месяцы". «Существует очень реальная опасность, что Андрей БОНДАРЕНКО будет подвергнут принудительной психиатрической экспертизе в связи с его законной деятельностью в профсоюзном движении и в сфере прав человека», - заявила эксперт Amnesty International по Украине Хезер МАКГИЛ.
По информации "Международной амнистии", А.БОНДАРЕНКО проводит кампании за права наемных работников в Винницкой области с 2006 года. "Его работа часто раскрывала незаконное и безответственное поведение местных чиновников. В августе 2010 года он учредил общественную организацию «Движение Прокуратура Винницы без коррупции», - сообщает Amnesty International.
Также, по мнению правозащитников, А.БОНДАРЕНКО мог разозлить власть своей работой по защите прав работников сахарного завода. "Эти сезонные работники нанимаются всего на несколько месяцев в году после сбора сахарной свеклы, и им часто не платят. Много из этих заводов принадлежит теневым компаниям, хотя настоящими владельцами являются влиятельные люди, многие из которых служат на высоких постах в местной администрации", - отмечают в Amnesty International.
А.БОНДАРЕНКО начал кампанию по привлечению теневых компаний к суду с требованием выплатить заработные платы. Согласно заявлению одного из прокуроров, только в 2008 году он начал 80 подобных дел.
Кроме того, в "Международной амнистии" обращают внимание на ухудшение ситуации с правами человека в Украине и преследования других активистов.
В частности, 25 октября винницкая милиция провела обыск в доме и офисе Дмитрия ГРОЙСМАНА, координатора Винницкой правозащитной группы, которая поддерживает искателей убежища и проводит кампании против пыток. Милиционеры допросили сотрудников об их работе и конфисковали более 300 предметов, включая файлы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, компьютерные диски, флеш-память и ноутбук.
Также в "Международной амнистии" обращают внимание на нападение на председателя организации по защите прав инвалидов с психическими расстройствами «Юзер» Андрея ФЕДОСОВА, которое было совершено неизвестными в мае этого года. "Милиция не предприняла никаких действий. В июле его задержали на один день в связи с преступлением, которое он якобы совершил 10 лет назад в возрасте 15 лет", - информируют правозащитники.
«Все эти активисты могли попасть под прицел в связи с их законной работой. Украинская власть должна обеспечить правозащитникам возможность осуществлять свою деятельность без препятствий и защищать их от насилия, угроз и мести», - сказала Х.МАКГИЛ.