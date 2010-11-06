Штраф до 1360 грн: трагедии на ж/д переезде избежали чудом

В городе Стаханов Луганской области работники Госавтоинспекции предотвратили столкновение локомотива с автотранспортом на железнодорожном переезде.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 4 ноября в 06.40 инспекторы ДПС увидели маневровый тепловоз, который двигался к переезду со стороны промзоны. Однако, несмотря на приближение тепловоза, на переезде не сработала ни звуковая, ни световая сигнализация, в открытом положении оставались шлагбаумы, из-за этого на переезде продолжалось движение транспорта. "Сориентировавшись в ситуации, работники ДПС ГАИ остановили автотранспорт и не допустили его выезд на железнодорожный переезд", - отметили в ДСО.

Во время выяснения причин чрезвычайной ситуации дежурная переезда объяснила, что она увидела локомотив, когда он уже двигался по железнодорожному переезду. По ее словам, дежурный по станции не предупредил ее о выезде локомотива в телефонном режиме. В свою очередь водитель локомотива также не должен был пересекать железнодорожный переезд без разрешительного сигнала дежурной по переезду - поднятого вверх флажка желтого цвета.

В отношении дежурной по переезду работники ГАИ составили административный протокол за непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения при возникновении условий, которые угрожают безопасности движения, что предусматривает штраф в размере от 1020 до 1360 грн.

Материалы об этом чрезвычайном происшествии направлены в транспортную прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Согласно предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 45 чел.