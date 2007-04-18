Украина поставила Януковичу три с минусом (соцопрос)

Украинцы оценивают деятельность нынешнего правительства на тройку с минусом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в конце марта - начале апреля 2007 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Центра Разумкова.

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить деятельность правительства в целом и его деятельность в разных сферах по пятибальной шкале, где оценка “1” означала, что деятельность очень плохая, „2” - достаточно плохая, „3” - не плохая и не хорошая, „4” - хорошая, “5” – что деятельность очень хорошая. Только 17,0% опрошенных считают работу правительства в целом хорошей или очень хорошей, тогда как 42,8% - плохой или очень плохой. Хуже всего оценивают украинцы деятельностью правительства в сфере борьбы с коррупцией (считают ее плохой или очень плохой 58,8%, и в сфере борьбе с преступностью (53,9%). Средние оценки деятельности правительства во всех сферах и оценка деятельности в целом находятся в диапазоне от 2,2 до 2,7 балла.

Немного выше оценивают деятельность правительства в целом в восточном и южном регионах (в среднем соответственно 2,8 и 2,9 балла), ниже - в центральном регионе (2,5 балла) и западном регионе (2,1 балла).

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 23 марта по 6 апреля 2007 года. Опрос осуществлялся во всех областях, Киеве и АР Крым по многостепенной случайной выборке с квотным отбором респондентов на последнем этапе, который представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям (регион проживания, тип и размер населенного пункта, возраст, пол). Опрошены 2011 респондента старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки опроса (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3%.