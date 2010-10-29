Нашлись люди, которые поиздеваются над политиками в день выборов

31 октября, в 22.01, в день выборов в местные советы в Украине, в киевском «Клубе друзей Эрика» (улица Урицкого, 1а, центр «Ультрамарин») состоится Фестиваль политической сатиры "Аристофанычи-2010".

На мероприятии будут подведены итоги конкурса на лучшее сатирическое произведение в трех жанрах: вербальном, визуальном и мультимедийном. Состоится награждение победителей.

На концерте в рамках фестиваля выступит группа «Веселі біоритми» и будет показано шоу в жанре фотобалет под руководством Геннадия ГУТГАРЦА. Специальный гость фестиваля – известный украинский карикатурист Владимир КАЗАНЕВСКИЙ.

«В конкурсе приняло участие около 250 работ из Украины, Беларуси. России, Германии, Канады. Поэтому можно сказать, что фестиваль – международный», - отметил председатель жюри фестиваля Антон ЗИКОРА.