ПАСЕ рекомендуют провести срочные дебаты по Украине
11:09, 16 апреля 2007Общество
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Бюро Ассамблеи предложило резолюцию
|Константин КОСАЧЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Страсбурге член Бюро, депутат Государственной думы РФ Константин КОСАЧЕВ.
Он также отметил, что во время обсуждения этого вопроса на Бюро сегодня утром высказывались мнения в основном о том, что ПАСЕ при принятии резолюции должна воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Украины.
«Поживем - увидим, какая будет дискуссия», - сказал К.КОСАЧЕВ.
Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается вторая часть очередной сессии ПАСЕ. Окончательное решение о проведение дебатов принимается Ассамблеей в сессионном зале в первый день работы во время утверждения порядка дня.
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