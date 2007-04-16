ПАСЕ рекомендуют провести срочные дебаты по Украине

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы рекомендует провести срочные дебаты по Украине с принятием резолюции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Страсбурге член Бюро, депутат Государственной думы РФ Константин КОСАЧЕВ.

Он также отметил, что во время обсуждения этого вопроса на Бюро сегодня утром высказывались мнения в основном о том, что ПАСЕ при принятии резолюции должна воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Украины.

«Поживем - увидим, какая будет дискуссия», - сказал К.КОСАЧЕВ.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается вторая часть очередной сессии ПАСЕ. Окончательное решение о проведение дебатов принимается Ассамблеей в сессионном зале в первый день работы во время утверждения порядка дня.