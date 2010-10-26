Канадский премьер побывал в "Тюрьме на Лонцкого"

Сегодня премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР в рамках официальной поездки в Украину посетил Львов. Также Львов посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Игорь ОСТАШ.

В аэропорту премьер-министра встречали председатель Львовской ОГА Василий ГОРБАЛЬ, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, мэр Львова Андрей САДОВЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, во время пребывания во Львове С.ХАРПЕР посетил Архикафедральный собор Святого Юра, возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

В комментарии журналистам И.ОСТАШ сообщил, что премьер-министр Канады во Львове также посетил Украинский католический университет, где прочитал лекцию для студентов, посетил музей «Тюрьма на Лонцкого».

«Программа складывалась по пожеланиям канадской стороны, мотивация, почему именно такая программа, заключается в том, что в Украине проходят местные выборы, чтобы не вмешиваться в ход избирательной кампании, было очень мало контактов с политиками. В программе фактически протокольные встречи, возложение цветов», – отметил И.ОСТАШ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, после экскурсии канадский премьер пообщался с директором музея Русланом ЗАБИЛЫМ, председателем Наблюдательной совета музея, диссиденткой и бывшим политзаключенным “Тюрьмы на Лонцкого” Ириной КАЛИНЕЦ. В разговоре с Р.ЗАБИЛЫМ премьер-министр Канады отметил, что он хорошо осведомлен о давлении на историка и работников музея, и именно это стало одной из причин его приезда во Львов в музей «Тюрьма на Лонцкого».

«Музей “Тюрьма на Лонцкого”» - мрачный, но трогательный символ украинской стойкости. По-видимому, здесь очень тяжело находиться и работать. Но я понимаю, что такие музеи необходимы, чтобы не допустить повторения преступлений», - отметил С.ХАРПЕР. В книге отзывов он оставил свое восхищение борьбой украинцев за свободу и независимость: «Можно сердце разбить и сломать тело, но дух от этого становится еще сильнее», - написал С.ХАРПЕР.

Премьер-министр Канады выразил свою обеспокоенность тем, что до сих пор в мире существует миф коммунизма, и коммунистический преступный режим еще не до конца осужден, как это было сделано с фашистским режимом.

С.ХАРПЕР отметил, что своими посещениями музея «Тюрьма на Лонцкого», а также Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине», он удостоверяет поддержку процессам восстановления национальной памяти и преодоления тоталитарного прошлого в Украине.

С.ХАРПЕР сообщил, что по инициативе украинцев Канады и при его поддержке в Канаде откроют памятник жертвам коммунистических репрессий.

В свою очередь Р.ЗАБИЛЫЙ поблагодарил С.ХАРПЕРА за поддержку и за то, что Канада официально признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом и своей политикой способствует становлению Украины как демократического государства.