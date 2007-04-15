Корону ”Мисс Украина-2007” завоевала студентка из Ужгорода (фото)
Лике Роман 21 год
|Лика Роман. Фото Reuters/Yahoo!
Лика Роман учится на 5 курсе Ужгородского университета на факультете международных отношений. Как рассказала девушка - папа ее музыкант, мама дизайнер верхней одежды.
Лика в свободное время любит танцевать, играть на фортепиано и кататься на лыжах.
Отвечая на вопрос, какое основное задание ставит перед собой, как мисс Украина она сказала: "В Украине много людей, которые нуждаются в помощи, и я хочу им помочь".
Первой вице-мисс жюри избрало 16-летнюю Анну Габ из Черкасс. Она получит приз 50 тыс. грн. Второй вице-мисс стала 21-летняя Галина Андреева из Одессы, которая также получила титул мисс зрительских симпатий.
За право представлять Украину на конкурсе "Мисс мира" боролись 26 претенденток из разных городов Украины, которые стали победительницами в региональных отборочных турах. Конкурс проходил накануне вечером в национальном дворце "Украина".