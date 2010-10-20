В Днепропетровске на продаже наркотиков поймали милиционера

В Днепропетровске задержан оперуполномоченный одного из райотделов милиции города, который сбыл наркотическое вещество «метамфетамин» на сумму 3,5 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Оперуполномоченный решением Октябрьского районного суда Днепропетровска взят под стражу

Прокуратура Днепропетровской области возбудила в отношении милиционера уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).