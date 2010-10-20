Судья-колядовальщик заявил, что ему непонятно, в чем его обвиняют

В судебном заседании об обвинении во взяточничестве бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА объявлен перерыв до 25 октября в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела адвоката другого подсудимого, судьи этого же львовского суда Вячеслава ЛЮБАШЕВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей Оболонского районного суда города Киева в связи с тем, что адвокат В.ЛЮБАШЕВСКОГО Иван ТЕТЕРКО только что вступил в дело и должен ознакомиться с материалами для осуществления в последующем всех необходимых процессуальных действий в судебном процессе.

Кроме того, сегодня суд завершил ознакомление с резолютивной частью обвинительного заключения относительно подсудимых, которое было начато вчера. В частности, в этом заключении И.ЗВАРИЧУ инкриминируется вымогание и получение двух взяток в особо крупных размеров и шести – в больших размерах.

Как отмечается в обвинительном заключении, И.ЗВАРИЧ, пользуясь служебным положением и втянув в противоправные действия в качестве пособника В.ЛЮБАШЕВСКОГО, получил от должностных лиц ОАО «Львовоблэнерго» и ОАО «Тернопольоблэнерго», соответственно, 15 и 5 тысяч долларов в обмен на обещание решить судебный спор в интересах этих предприятий.

После завершения объявления обвинительного заключения И.ЗВАРИЧ заявил, что не признает себя виновным ни по одной из статей обвинения, а также отметил, что давать показания по делу сможет лишь после полного ознакомления с материалами дела, поскольку в той части дела, с которой он уже ознакомился, ему непонятны обвинения.

В свою очередь, В.ЛЮБАШЕВСКИЙ также не признал себя виновным в пособничестве в вымогании и получении взяток, впрочем заявил, что готов давать показания по существу обвинения.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.