Следствие принуждает коллег исчезнувшего журналиста замолчать?

Коллега пропавшего харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, заместитель главного редактора газеты “Новий стиль” Петр МАТВИЕНКО считает, что его жизни угрожает опасность.

Как заявил П.МАТВИЕНКО в интервью Deutsche Welle, следствие пытается заставить его замолчать и «изменить свое мнение о том, что КЛИМЕНТЬЕВ исчез из-за профессиональной деятельности». «Следствие неоднократно пробовало меня убедить, что КЛИМЕНТЬЕВ плохой, что он бизнесмен, у него много денег. Но никто не скрывает, что Василий Петрович в 90-х годах активно занимался бизнесом. И вообще, у меня нет оснований менять свое мнение относительно его исчезновения», - сказал П.МАТВИЕНКО.

Он напомнил, что в его квартире, по решению местного суда, уже состоялся обыск, изъяты все носители информации. П.МАТВИЕНКО, который в настоящее время находится в статусе свидетеля, а не подозреваемого, возмущен мотивацией суда: «Что за мотивация? Из-за того, что МАТВИЕНКО делает заявления, дает интервью, созывает пресс-конференции, ездит в Киев? Это прямое давление на свободу слова».

«Виктор ЯНУКОВИЧ просил показать ему пример притеснений свободы слова? Пусть ему покажут это решение суда», - сказал журналист.