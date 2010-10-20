ЦИК зарегистрировал 111 официальных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 111 официальных наблюдателей от иностранных государств, международных и украинских общественных организаций, в том числе 65 международных наблюдателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения приняты вчера на заседании ЦИК.

В частности, статус официальных наблюдателей за местными выборами получили 4 представителя Польши, один - Великобритании, один – Казахстана.

ЦИК также зарегистрировал 10 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, 23 - от Международной ассоциации по наблюдению за выборами "Выборы и демократия", 16 - от международной общественной организации "Украинский конгрессовый комитет Америки", трех - от международной общественной организации "Европейский комитет прав человека", 7 - от комитета "За открытую демократию".

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 46 наблюдателей от всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "ОПОРА".