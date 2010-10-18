Ученик 9-го класса прыгнул с крыши пятиэтажки

В Полтаве ученик 9 класса прыгнул с крыши пятиэтажного дома и погиб.

Об этом УНИАН сообщили в областном управлении милиции.

Трагедия произошла 17 октября в 19.00 в Киевском районе областного центра.

По данным правоохранителей, 14-летний ученик 9 класса одного из учебных заведений Полтавы в канун гибели, 16 числа, вел себя абсолютно спокойно. В субботу он выучил уроки, а в воскресенье собирался на день рождения. На празднике он так и не появился, но жильцы пятиэтажного дома, во дворе которого было найдено тело погибшего, видели подростка в 18:30, когда он поднимался по пожарной лестнице.

Медики «скорой», которых вызвали на место происшествия, констатировали смерть.

В карманном блокнотике мальчика работники милиции нашли собственноручно написанную предсмертную записку, адресованную матери, с просьбой простить его и скрыть факт смерти от небезразличных ему людей.

Сейчас работники отдела криминальной милиции по делам детей выясняют обстоятельства, предшествовавшие трагическому событию.