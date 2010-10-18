В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован кинотеатр

После телефонного звонка в милицию неизвестного террориста, сообщившего о заложенной бомбе в кинотеатре «Октябрь» в центре Москвы, из здания кинотеатра были эвакуированы все зрители и персонал.

Как сообщает Газета.ру, звонок о готовящемся взрыве поступил в милицию сегодня вечером.

«Из здания пришлось эвакуировать всех зрителей и персонал. Был прерван показ всех фильмов», - цитирует издание сообщение правоохранительных органов российской столицы.

Однако проверка показала, что никаких взрывных устройств в здании кинотеатра нет. «Ничего подозрительного обнаружено не было», - сообщили в правоохранительных органах. Ведется поиск «телефонного террориста», кинотеатр работает.