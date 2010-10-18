Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9445/7,9510, к 12:00 цены повысились 7,9485/7,9520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2601/04, к 12:00 цены поднялись 0,2603/05. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,5650 (+0,3550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3874/76, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,0220/11,0335, к 12:00 цены составили 11,0230/11,0295.