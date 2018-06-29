Налоговый кодекс: видно, что старались, но выше себя не прыгнули

Отказ от открытой профессиональной дискуссии, ограниченность интеллектуальных сил в этом правительстве не позволили ему подготовить качественный документ...

Обсуждение проекта Налогового кодекса идет, но его сопровождает ощущение какой-то безнадежности. Представители послушного пропрезидентского большинства еще пробуют лоббировать интересы собственного бизнеса, но в целом проголосуют за спущенный сверху документ.

Бесспорно, во втором представлении правительственный проект НК выглядит привлекательнее своего предшественника, но все равно остается типичным продуктом бюрократической уверенности, что они там наверху лучше понимают, что и почему нужно бизнесу и гражданам. Недаром ответственный за развитие предпринимательства господин Бродский заявил, что, мол, с бизнесом обсуждать Налоговый кодекс – все равно что с криминалом – криминальный.

Следует признать, специалисты возглавляемые вице-премьером Борисом Колесниковым, которые готовили вторую версию проекта НК, действительно пытались сделать документ более привлекательным для бизнеса и оставить как можно меньше возможностей для коррупционного подхода налоговиков к налогоплательщикам и для уклонения от уплаты налогов.

В то же время нехватка публичного обсуждения общей философии и концепции настоящего документа с целью определения приоритетов налоговой политики правительства, соотношения фискальной, стимулирующей и регулирующей функции налогов, ставок налогообложения, порождает невосприятие НК в его нынешнем виде.

К позитивам новой версии проекта можно отнести некоторое смягчение системы администрирования налогов, отсутствие специального режима налогообложения технологических парков, попытку применять налоговые льготы не для отдельно взятых предприятий, а отраслей.

Налогу на недвижимость – быть! Нельзя не поддержать появление в проекте НК налога на недвижимость, причем в достаточно мягкой версии, когда облагаются налогом жилые помещения, превышающие 100 квадратных метров в городах, и 200 – в сельской местности. Берется по 10 грн. за каждый метр площади, превышающей «необлагаемый минимум». К тому же, если в городской квартире живет больше 2 человек, то не облагается налогом площадь в 40 кв.м, умноженная на количество живущих в такой квартире; то есть 120 кв. м, если проживает 3 лица, 160 – 4 и так далее. Что касается сельской местности, то если в доме проживает свыше 5 человек, то опять же облагается налогом лишь площадь, превышающая 40 кв.м на одного. То есть свыше 240 кв. м для 6 лиц, 280 – для 7 и так далее.

Такой подход на этом этапе введения платы за недвижимость представляется наиболее социально корректным. Возможно, уместно было бы установить более высокие ставки налога для помещений, которые превышают, скажем 400 квадратов. В этом случае под высший уровень налогообложения попали крупные имения олигархов, коррупционеров и тех, кто использует жилые дома для ведения гостиничного бизнеса.

Хотел бы даже защитить авторов проекта от некорректной критики, мол, необходимо было предусмотреть налогообложение жилых помещений по их реальной стоимости и с учетом земельного участка, на котором они находятся.

Что касается реальной стоимости, то для ее установления необходимо обследование и оценка всех жилых помещений по стране. Такая колоссальная работа сделает невозможным введение налога на недвижимости на протяжении многих лет. Кроме того, это порождало бы коррупцию оценщиков, которые получили бы возможность занижать реальную стоимость жилой недвижимости в интересах налогоплательщиков. Здесь боком вылезет еще и проблема значительных колебаний цен на недвижимость. Что, в свою очередь, делает владельцев жилой недвижимости как налогоплательщиков заложниками спекуляций на рынке.

Что касается земельных участков, на которых объекты недвижимости расположены, то проектом НК предусмотрены ставки налога на землю, который в известной мере решает этот вопрос. Однако учитывая, что плата за землю должна поступать в местные бюджеты, следовало бы предусмотреть дифференцирование ставок, в зависимости от местонахождения этих участков – даже в пределах одного района.

Больше платит тот, кто больше ездит

Хорошо также, что правительственные чиновники прислушивались к аргументам о необходимости изменить систему налогообложения транспортных средств. Так, предусмотрено налогообложение лишь сделок покупке транспортных средств, тогда как сейчас мы платим еще и транспортный сбор при каждом техосмотре. независимо от того, как много налогоплательщик пользуется транспортным средством. Перенос налоговой нагрузки на акциз на горючее дает возможность использовать общепринятую в мире схему – кто больше ездит, тот больше и платит.

Вот, к сожалению, и весь позитив проекта НК, который можно было бы отметить.

Несогласованность и бюрократическая глупость

В проекте НК действительно очень много внутренних несогласований, регламентация некорректных механизмов регуляции тех или иных процессов.

Такое ощущение, что разные группы, отвечавшие за разные разделы проекта, не проводили общих согласительных совещаний и мозговых штурмов. Часто пытаясь урегулировать те или иные проблемы, авторы использовали на удивление сложный и неэффективный путь их решения. Так, желая избежать распространенной практики непринятия налоговиками отчетности налогоплательщиков, авторы проекта предусматривают «гром и молнии начальственного гнева» для них, хотя существует простой и банальный способ решения этого вопроса. Следует просто запретить сдачу отчетности непосредственно налоговикам. Она может осуществляться или обычной почтой (заказными письмами), или при наличии соответствующих криптографических ключей электронной почтой. Все. Нет в этом процессе налоговика – нет проблемы.

Еще одним примером бюрократического извращения можно назвать попытку внедрения налога на доход от банковских депозитов со ставкой 5 процентов с одновременным исключением из налогообложения доходов от депозитов, которые меньше двух минимальных заработных плат. Для такой «благотворительности» со стороны государства предлагается абсурдно сложная система контроля налоговиками всех депозитов физических лиц во всех банках и полная ликвидация такого понятия, как банковская тайна. Учитывая уровень коррумпированности в Украине, можем предположить, что информация о депозитах будет продаваться чуть ли не оптом и в розницу.

Если уж правительство считает необходимым такой налог, то нужно облагать налогом все доходы, независимо от их размера. В этом случае банки смогут при начислении процентов сразу перечислять 5 процентов от дохода в госбюджет.

Правительство - малому бизнесу: хорошо, если бы вас не было

Отдельно хочется прокомментировать систему налогообложения представителей малого бизнеса. Мне уже приходилось писать, что страна становится заложником откровенно порочного подхода правительственных чиновников - выходцев из крупного бизнеса. Их искреннее непонимание общественной необходимости системы льготного и упрощенного налогообложения малого бизнеса может привести в будущем к социальному взрыву.

В целом создается впечатление, что правительственные чиновники действуют в атмосфере избирательной кампанейщины. Так, предлагается освободить до 2016 года от уплаты налогов на прибыль юридических лиц с оборотом менее 3 млн. грн. Возникает вопрос, а почему ограничиваться каким-то там годом? Что, после него жизнь прекращается, и ни один человек в стране не захочет начать свое дело? Неужели кто-то считает, что, начиная дело с нуля, любой предприниматель находится в равных условиях с теми, кто свое дело уже давно имеет?

Предусмотрев определенные временные льготы для юридических лиц, авторы проекта НК ничего такого не говорят о физических лицах – предпринимателях, которые находятся на общей или упрощенной системе налогообложения. Более того, читается попытка максимально ограничить сферы их деятельности. Похоже, правительство стремится внедрить эдакую бизнес-сегрегацию. Физических лиц – предпринимателей рассматривает лишь как на способ уклонения от налогов. При этом авторов проекта НК не тревожит противоречие их собственной позиции. С одной стороны, они предлагают не облагать налог на прибыль оборот менее 3 миллиона гривен для юридических лиц и в то же время фактически запрещают любым предприятиям получать товары и услуги от предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, потому что в этом случае не смогут их отнести на расходы.

Очевидно, что представители малого бизнеса и самозанятые лица должны платить налоги. Но, во-первых, нужно отказаться от кампанейщины и ввести постоянно действующую упрощенную систему льготного налогообложения определенных доходов представителей малого бизнеса – хоть юридических, хоть физических лиц. В малый бизнес постоянно будут входить новые и новые лица, желающие начать свое дело. Это будет и через 5, и через 10, и через 50 лет. И они будут нуждаться в благоприятных условиях для учреждения бизнеса.

Во-вторых, применение упрощенной системы не должно означать уклонения от уплаты налогов, с чем мы сталкивались до сих пор. Система налогообложения должна быть построена так, чтобы, обеспечив более благоприятные налоговые условия для малых предпринимателей, она не «соблазняла» средний и большой бизнес использовать их как инструмент для уклонения от уплаты налогов.

В-третьих, необходимо определить сумму оборота товаров и услуг субъектов предпринимательской деятельности (хоть физических, хоть юридических лиц), для которой используется упрощенная система налогообложения. Например, это может быть 2 миллиона гривен, с повышением на пятьсот тысяч гривен каждые три года – вплоть до оборота, эквивалентного 500 тысяч долларов США. Это должно касаться не только налога на прибыль, но и налога на добавленную стоимость.

В этом случае целесообразно установить налогообложение прибыли в размере половины стандартной ставки налога прибыль и НДС не взимать. Это, с одной стороны, существенно упростит систему налогообложения для малого бизнеса, с другой – ограничит общее количество структур, которые имеют право на возмещение НДС и которых должны контролировать налоговики.

Что касается использования единого налога вместо системы налогообложения налога на прибыль, то уместно предусмотреть определенный объем дохода, который не будет облагаться налогом вообще, например сто тысяч гривен, как, кстати, и для тех, кто находится на общей системе налогообложения. При этом от 100 до 300 тысяч может использоваться фиксированная ставка единого налога, а дальше – система уплаты определенного процента от оборота. Например, до одного миллиона гривен – 5 процентов, а от миллиона до 2 миллионов – 7 процентов. Такая схема дает возможность упростить налоговый учет, и никоим образом не дает возможности платить кардинально пониженные налоги.

Какую бы систему налогообложения не избрал плательщик (упрощенную или общую), он должен обязательно платить единый социальный взнос. Понятно, что действующая система социального страхования крайне неэффективна и ее нужно кардинально менять. При этом уклонение от уплаты социальных взносов лишает права на более-менее приличную жизнь сегодняшних пенсионеров, потому что не из чего увеличивать им пенсию, а тех, кто является владельцем малого бизнеса или наемным работником, - права на пенсию в будущем.

Куда зовет НДС

Что касается налога на добавленную стоимость, то в проекте НК сделана попытка выстроить систему, которая бы кардинально ограничила возможности для уклонения от его уплаты. Для этого вводится электронная система налоговых накладных, не позволяется новосозданным субъектам предпринимательства пользоваться правом на налоговый кредит в первый год деятельности, покрытие налогового кредита будет происходить в основном за счет налоговых обязательств будущих периодов.

В то же время вызывает серьезные возражения освобождения от НДС операций по ввозу в Украину газа, оборудования, комплектующих и материалов для возобновляемых источников энергии, средств измерения, контроля и управления расходами топливно-энергетических ресурсов, энергосберегающего оборудования и материалов.

Намерения вроде бы благие, но очевидно, что если газ и все прочее не будет облагаться налогом при ввозе в Украину, то это значит, что оно сразу на эту сумму становится дешевле по сравнению с любым украинским аналогом. Понятно, что тогда производить все это в Украине будет невыгодно. Неукоснительным должен быть принцип, согласно которому операции ввоза на таможенную территорию любых товаров обязательно облагаются налогом на добавленную стоимость. Освобождение от налогообложения может примениться исключительно к производству в Украине очень ограниченного перечня видов продукции.

Особенности национального налога на прибыль

Особого обсуждения требует система льгот, связанных с уплатой налога на прибыль. В правительственном проекте НК предусматривается широкий перечень видов производства, которые временно, – на 5-10 лет – освобождаются от налога на прибыль. Предусмотрен громоздкий бюрократический механизм контроля за использованием средств, которые освобождаются от налогообложения, для обновления основных фондов предприятий.

Мало того, что это может порождать злоупотребления и коррупцию, это еще и довольно неэффективный механизм. Куда более привлекательным механизмом стимулирования инвестиций и обновления материальной базы тех или иных отраслей является предоставление права соответствующим предприятиям применять ускоренную амортизацию зданий и сооружений, когда речь идет о гостиницах для подготовки Евро-2012, и разрешение относить сразу на расходы сделки, связанные с приобретением активной части основных фондов. При применении такого механизма эти предприятия, во-первых, уже формально будут показывать убытки, а потому им не нужно будет платить налог на прибыль. Во-вторых, не понадобится сложная система контроля со стороны налоговиков и правительства за целевым использованием прибыли на обновление производства. И, в-третьих, через некоторое время, в связи с тем, что не надо будет делать амортизационные отчисления от приобретенного или изготовленного оборудования, у них существенно вырастет объем прибыли, подлежащей налогообложению. То же касается и упомянутых гостиниц. Ускоренная амортизация зданий позволит существенно увеличить формальные расходы в первые 7-10 лет деятельности, и на законных основаниях можно не платить налог на прибыль.

Все это не нуждается в дополнительном контроле со стороны налоговиков.

Правительственные чиновники не предложили льгот для тех, кто лишь входит в бизнес или делает инвестиции в Украине, хотя это распространенная практика во многих странах. Очевидно, что более широкое использование правила отнесения новосозданными предприятиями сразу на расходы приобретенного в первые один-три года деятельности оборудования и более широкое применение практики ускоренной амортизации были бы шагами, которые способствуют инвестициям в Украину.

А как же энергосбережение?

Печально видеть полное нежелание правительства внедрять систему налоговых льгот для населения за меры энергосбережения и использования альтернативных источников энергии. Правительство не хочет замечать, что общая практик в большинстве стран мира. Повышая тарифы на электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, правительство при этом не создает никаких налоговых и кредитных стимулов для активного внедрения мер энергосбережения.

В какой набат еще нужно еще бить, чтобы правительственные чиновники поняли острую необходимость в предоставлении таких льгот?

...Наверное, некорректно было бы говорить, что правительство вообще не пыталось улучшить свой проект НК. Но отказ от действительно открытой профессиональной дискуссии об основных принципах построения налоговой системы, ограниченность интеллектуальных сил в этом правительстве не позволили ему подготовить действительно качественный документ.

Если президент и его правительство готовы слушать мнения и предложения бизнеса и экспертов, то есть еще время и возможность значительно улучшить документ.

Однако, к сожалению, мы видели, как проталкивались через парламент законы о Кабинете министров Украины, о судоустройстве и статусе судей, Бюджетном кодексе, и это не дает оснований надеяться, что правительственные чиновники готовы прислушиваться к аргументам оппонентов.

Борис Кушнирук