Колесников не понимает, что у малого бизнеса нет возможности открывать двери в правительстве ногой

Вице-премьер Борис Колесников искренне считает, что все должны платить одинаковые налоги – как большой бизнес, что опирается на поддержку и ресурсные возможности государства, так и малый предприниматель, который может рассчитывать лишь на собственные силы.

Господин Колесников – персона весьма интересная в нынешней донецкой команде. Он – один из самых богатых людей страны. Его успех связывают с очевидными менеджерскими талантами. Недаром подготовку к Евро-2012 поручили именно господину Колесникову.

На протяжении многих лет он оставался человеком абсолютно непубличным. Однако в настоящее время – он один из главных правительственных спикеров. Читая его интервью, видим, что он любит углубляться в проблемы, которыми начинает заниматься.

В то же время Колесников стал заложником собственного менеджерского опыта управления большими предприятиями. Понимая, как выполнить конкретное задание, что называется «под ключ», он, похоже, слабо ориентируется в вопросах стратегии развития страны. Его менеджерские навыки получались на крупных предприятиях, перед которыми благодаря лоббистским возможностям владельца не возникало проблемы, – как начинать бизнес с полного нуля. Действительно полного. То есть когда в кармане есть лишь деньги на еду и ни на что больше. И нет никаких возможностей воспользоваться государственными ресурсами, а доступ к банковским кредитам очень ограничен. Менеджеру из большого олигархического бизнеса тяжело понять логику и поведение тех людей, кому приходится начинать дело, не имея почти ничего.

Характеризуя крупный бизнес как олигархический, не имею целью сделать из него врага простых людей. Это лишь объяснение отличий между бизнесом, который может влиять на власть, имеет доступ к государственным материальным и финансовым ресурсам, прикрывается протекцией властных институтов, от малого бизнеса, который всего этого лишен.

В то же время именно малый бизнес формирует социальную основу любой успешной страны. Он меньше производит, но именно за его счет формируется и расширяется средний класс и обеспечивается подушка общественного покоя. Именно в этом бизнесе занято большинство населения любой развитой страны.

Учитывая большую гибкость и приближенность к реальным потребностям потребителей, малый бизнес значительно быстрее способен производить и продвигать на рынок новые виды товаров и услуг.

Достаточно показательным является то, что господин Колесников в одном из своих интервью отметил: мол, для того, чтоб малый бизнес мог что-то заработать, сначала большой должен что-то произвести. В его представлении, которое сформировалось прежде всего из украинского опыта, малый бизнес – это лишь торговцы на рынках или в лучшем случае маленькие магазины или кофейни. Он искренне не понимает, что большинство из тех, кто стоит на рынке и торгует преимущественно заграничным товаром, предпочел бы иметь хоть и небольшое, но свое дело, связанное с изготовлением продукции и предоставлением услуг. Но пока еще они этого не могут, потому что вся государственная политика толкает их в самый примитивный вид предпринимательской деятельности.

Коррупция, которая пронизывает все сферы жизни нашего государства, не дает рыночным торговцам выйти за пределы лоточной торговли. Безумные поборы, которые сопровождают открытие хоть какого-то производства, полная вакханалия на таможне когда для одних ввоз продукции всячески блокируется, а для других товары разрешено провозить без всяких налогов, абсурдные налоговые сборы для тех, кто начал свое дело, и заставляют малых предпринимателей стоять на базаре с импортным шмотьем. Это к ним Борис Колесников и другие сегодняшние правительственные чиновники, которые пришли в кабинеты на Грушевского из крупнейших частных компаний Украины, демонстрируют свое презрение.

Такие возникают мысли, когда читаешь интервью с господином Колесниковым, который искренне считает, что все должны платить одинаковые налоги, – как большой бизнес, что опирается на поддержку и ресурсные возможности государства, так и малый предприниматель, который может рассчитывать лишь на собственные силы.

Нехватка более широкого взгляда на жизнь и вообще на будущее Украины мешает ему понять, зачем во всем мире действует принцип упрощенной и менее обременительной системы налогообложения для представителей малого бизнеса, особенно тех, кто лишь начинает свое предпринимательское дело.

В настоящее время господа Колесников и Тигипко, которые вышли из большого бизнеса, пытаются сформировать и реализовать определенную идеологию экономических реформ. И к сожалению, реализуют либеральную, а не консервативную модель превращений. При этом либеральную – в худшем понимании этого слова. Модель, которая формируется на основе проблем и заданий большого бизнеса, когда проявляется полное непонимание необходимости и путей укрепления среднего класса.

Борис Кушнирук