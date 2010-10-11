Пропавших в море до утра будут искать на берегу

Поиск пропавших после крушения судна «Василий» троих моряков - двух россиян и одного украинца - временно прекращен в море из-за темноты, работы на берегу продолжаются.

«В связи с наступлением темного времени суток в 19 часов поисковые работы на море будут временно прекращены», - говорится в пресс-релизе крымского Управления МЧС, переданном УНИАН.

В ночное время активный поиск по береговой полосе от мыса Чауда до мыса Такиль будут вести подразделения МЧС Крыма.

Не найдены капитан судна и первый помощник - гражданине России, второй помощник - украинец.

Как сообщал УНИАН, сухогруз, на борту которого находились 13 моряков - десять граждан России и трое украинцев, затонул в территориальных водах Украины сегодня рано утром.

Судно «Василий» перевозило около 3 тыс. тонн металлолома. Оно шло из Одессы в Грузию под флагом Монголии.

Спасены семеро граждан России и двое гражданин Украины. Днем обнаружено тело моряка-россиянина. Спасенные направлены в больницы Керчи для обследования.