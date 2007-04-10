Тимошенко подвела итог совещания у Президента

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что демократические силы при любых обстоятельствах пойдут на досрочные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге для прессы в Секретариате Президента Украины.

«При любых обстоятельствах наши политические силы будут принимать участие в выборах. И будут давать результат», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она рассказала, что сегодня было совещание у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а затем состоялся координационный совет оппозиционных сил относительно их совместных действий в ходе избирательной кампании.

Говоря о других партиях, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что право принимать участие в избирательной кампании является добровольным. Она напомнила, что в Украине приблизительно 137 партий зарегистрировано, а в выборах принимают участие около 40. “И только 5 из них побеждают”, - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заметила, что если не пойдут на выборы коммунисты и социалисты, то это ничего не изменит, поскольку они все равно не имеют шансов попасть в парламент. «Партией больше, партией меньше - никаких проблем не существует», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Говоря о Партии регионов, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что это также их добровольное право принимать или не принимать участия в избирательной кампании. «Если они сами себя отрежут от избирательного процесса, это будет исключительно их ответственность и их политическое решение, и больше никто за это решение, что они себя отрезают от избирательной кампании, кроме них, самих отвечать не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подтвердила готовность оппозиционных сил обращаться за поддержкой к гражданам.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля лидер СПУ Александр МОРОЗ заявил, что его партия не будет принимать участия в досрочных парламентских выборах, а выборов не будет.

Также лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его партия будет заниматься подготовкой к досрочным выборам, только если вердикт КС будет в интересах Указа Президента о роспуске парламента.