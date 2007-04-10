Тимошенко подвела итог совещания у Президента
"Партией больше, партией меньше"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что демократические силы при любых обстоятельствах пойдут на досрочные выборы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге для прессы в Секретариате Президента Украины.
«При любых обстоятельствах наши политические силы будут принимать участие в выборах. И будут давать результат», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Она рассказала, что сегодня было совещание у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а затем состоялся координационный совет оппозиционных сил относительно их совместных действий в ходе избирательной кампании.
Говоря о других партиях, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что право принимать участие в избирательной кампании является добровольным. Она напомнила, что в Украине приблизительно 137 партий зарегистрировано, а в выборах принимают участие около 40. “И только 5 из них побеждают”, - добавила она.
Ю.ТИМОШЕНКО также заметила, что если не пойдут на выборы коммунисты и социалисты, то это ничего не изменит, поскольку они все равно не имеют шансов попасть в парламент. «Партией больше, партией меньше - никаких проблем не существует», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.
Говоря о Партии регионов, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что это также их добровольное право принимать или не принимать участия в избирательной кампании. «Если они сами себя отрежут от избирательного процесса, это будет исключительно их ответственность и их политическое решение, и больше никто за это решение, что они себя отрезают от избирательной кампании, кроме них, самих отвечать не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она также подтвердила готовность оппозиционных сил обращаться за поддержкой к гражданам.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля лидер СПУ Александр МОРОЗ заявил, что его партия не будет принимать участия в досрочных парламентских выборах, а выборов не будет.
Также лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его партия будет заниматься подготовкой к досрочным выборам, только если вердикт КС будет в интересах Указа Президента о роспуске парламента.