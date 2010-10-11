Пять иностранцев ограбили банкомат в Киеве

Работники правоохранительных органов задержали пятерых иностранных граждан, которые в Киеве ограбили банкомат.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Грабители в возрасте от 19 до 39 лет были задержаны в результате проведения специальной операции в международном аэропорту “Борисполь”.

Предварительно установлено, что они ночью 2 октября в Киеве проникли в помещение магазина, где возломали замки банкомата и похитили контейнер, в котором находилось 23 тыс. 376 грн. и 1 тыс. 215 евро (изъято).

Проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.