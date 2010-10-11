У берегов Крыма терпит бедствие судно с 13 моряками

Судно с 13 моряками на борту, среди которых, по предварительным данным, трое граждан Украины и семеро россиян, терпит бедствие у побережья Керченского полуострова Крыма из-за шторма в Черном море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

«Грузовое судно подало сигнал «SOS» ночью с воскресенья на понедельник во время сильного шторма», - говорится в пресс-релизе.

Каботажное судно, предназначенное для плавания у берега без выхода в открытое море, совершало коммерческий рейс с грузом металла.

Председатель Совмина Крыма Василий ДЖАРТЫ распорядился предпринять необходимые меры для спасения экипажа судна.

Городская больница Феодосии готова к приему моряков и оказанию им медицинской помощи.