Через две недели Азаров прочит экономический Апокалипсис

Если на протяжении двух недель политическая ситуация не нормализуется, это может привести к драматическим экономическим последствиям, убежден первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ. Такое мнение он высказал сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, по словам министра, сегодня есть все предпосылки для достижения компромисса между ветвями власти: требования, которые поставил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед Верховной Радой, либо уже реализованы, либо на этапе решения. Таким образом, у Президента есть все основания для отмены или приостановки действия своего Указа о роспуске Верховной Рады, считает Н.АЗАРОВ.

По мнению министра, в случае, если В.ЮЩЕНКО не примет такого решения, нужно будет сказать откровенно, что политический кризис в стране спровоцирован теми, кто хочет сорвать реализацию заявленной Правительством амбициозной программы модернизации экономики Украины и ускоренного социально-экономического развития страны.

“Мы планировали вложить в экономику около 150 миллиардов гривень средств бюджета, внутренних и внешних инвесторов и в корне осовременить экономику государства. Сегодня конфликт направлен против реализации таких планов”, - заявил Н.АЗАРОВ.

«Не могу избавиться от мысли, что силы, которые стоят за Президентом, делают попытку отстранить от власти успешное Правительство», - добавил он.

В то же время, отметил министр финансов, невзирая на провокации, экономическая ситуация в Украине развивается так, как это и прогнозировало Правительство. В частности, по его словам, инфляция в марте, по данным Госкомстата, составила всего лишь 0,2%, а по результатам первого квартала – 1,3%.

Н.АЗАРОВ напомнил, что на текущий год Правительство запланировало трехэтапное повышение социальных стандартов, а в бюджете предусмотрено достаточно средств, чтобы компенсировать повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Более того, сегодня Правительство, по словам Н.АЗАРОВА, рассматривает возможность дальнейшего повышения социальных стандартов, поскольку предпосылкой для этого является успешная работа экономики в первом квартале, и специалисты Министерства финансов уже на протяжении марта осуществляли соответствующие расчеты.

«Что стало для Президента причиной для роспуска Верховной Рады? Я искал ответ, но так и не нашел его», - сказал Н.АЗАРОВ. Он убежден, что если на протяжении двух недель политическая ситуация не нормализуется, это может привести к негативным экономическим последствиям. Уже сегодня, по словам Н.АЗАРОВА, международные рейтинговые агентства ухудшают инвестиционный рейтинг Украины, а на фондовых биржах снижаются акции отечественных предприятий.

Вместе с тем, по словам первого вице-премьер-министра, Правительство держит ситуацию под контролем, и уже на следующем заседании утвердит ряд мер для предупреждения кризисных явлений в экономике.

По убеждению Н.АЗАРОВА, даже в случае проведения досрочных выборов, на которые необходимо еще искать средства из госбюджета, Правительство не допустит уменьшения запланированных социальных выплат. Сокращение расходов состоится лишь по инфраструктурным проектам, - сообщил он. «А это, в свою очередь, отбросит назад запланированную Правительством масштабную программу инвестиционного прорыва в экономике», - добавил первый вице-премьер-министр.