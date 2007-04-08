У россиянина Алексея Шаповала ровно сто внуков и ни одного правнука
Точнее, 49 внучек и 51 внук
У 73-летнего жителя Новокузнецка Кемеровской области Алексея Шаповала родилась сотая внучка, которую он лично забрал из роддома вместе с сыном - отцом новорожденной.
Всего у Шаповала 49 внучек и 51 внук, двое из которых названы в честь дедушки Алексеями.
Первый сын в семье Шаповалов родился почти полвека назад, затем на свет появились еще двенадцать детей - десять сыновей и две дочери.
Алексей Шаповал подчеркивает, что его семья - верующая, поэтому и у сыновей с дочерьми по 10-13 детей.
Все сыновья Алексея Шаповала живут с семьями в селе Бунгур Новокузнецкого района. Их подворья разрослись в целую улицу, которую местные жители так и называют - улицей семьи Шаповалов.
"Всех внуков знаю по именам, кто от какого сына или дочери, но их дни рождения уже не всегда запоминаю и поэтому смотрю по специальной записной книжке", - сказал он.
На дни рождения Шаповал всегда готовит подарки внукам. Иногда приходится тяжело, когда на день выпадает несколько именинников. Больше всего внуков у Алексея Шаповала родилось в апреле и в октябре.
Правнуков у ставшего знаменитым на весь Кузбасс дедушки еще нет, но он, по собственному признанию, надеется, что скоро появятся.