У россиянина Алексея Шаповала ровно сто внуков и ни одного правнука

У 73-летнего жителя Новокузнецка Кемеровской области Алексея Шаповала родилась сотая внучка, которую он лично забрал из роддома вместе с сыном - отцом новорожденной.

Всего у Шаповала 49 внучек и 51 внук, двое из которых названы в честь дедушки Алексеями.

Первый сын в семье Шаповалов родился почти полвека назад, затем на свет появились еще двенадцать детей - десять сыновей и две дочери.

Алексей Шаповал подчеркивает, что его семья - верующая, поэтому и у сыновей с дочерьми по 10-13 детей.

Все сыновья Алексея Шаповала живут с семьями в селе Бунгур Новокузнецкого района. Их подворья разрослись в целую улицу, которую местные жители так и называют - улицей семьи Шаповалов.

"Всех внуков знаю по именам, кто от какого сына или дочери, но их дни рождения уже не всегда запоминаю и поэтому смотрю по специальной записной книжке", - сказал он.

На дни рождения Шаповал всегда готовит подарки внукам. Иногда приходится тяжело, когда на день выпадает несколько именинников. Больше всего внуков у Алексея Шаповала родилось в апреле и в октябре.

Правнуков у ставшего знаменитым на весь Кузбасс дедушки еще нет, но он, по собственному признанию, надеется, что скоро появятся.

РИА "Новости"