В Хмельницкой области вышла в свет “Захалявная книжечка афоризмов”

Председатель Хмельницкого областного территориального отделения АМКУ Виталий ОЛУЙКО издал “Захалявну книжечку афоризмів”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам председатель отделения.

“Название совпадает с Шевченковским сборником. Однако мне не очень нравится слово “халява”. Другое название книги - “Жить – значит мыслить”. В книге сконцентрированы несколько сотен афоризмов, пословиц известных, как иностранных, так и украинских авторов. Афоризмы прошли селекцию жизнью и отфильтрованы”, - сказал В.ОЛУЙКО.

Он отметил, что многие годы занимается сбором крылатых высказываний.

При этом В.ОЛУЙКО добавил, что издал сборник за собственные средства.

Объем книги составляет 111 страниц, тираж - 10 тысяч экземпляров.