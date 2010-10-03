Пинчук: мы стремимся организовать глобальный мозговой штурм

Бизнесмен, основатель и член правления «Ялтинской европейской стратегии» Виктор ПИНЧУК считает, что форум YES, собирающий известных украинских и зарубежных политиков и бизнесменов, позволяет миру лучше понять Украину, а украинской элите дает возможность обсудить глобальные проблемы и посмотреть на ситуацию в государстве со стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Ялте.

«Украинская элита имеет возможность лучше изучить, чем живет мир, а мир - значительно лучше понимать Украину», - сказал В.ПИНЧУК.

По его словам, если на первых встречах обсуждались «технические вопросы» вступления в Евросоюз, то в последние годы на форуме поднимаются глобальные проблемы, например, изменение климата.

«Мы стремимся организовать глобальный мозговой штурм. Нам важно настраиваться на современную волну, чтобы мы понимали, в каком контексте мы находимся... Когда мы участвуем в глобальной дискуссии, это помогает на себя посмотреть со стороны, понять, что мы на самом деле можем делать, и что делаем. Включение украинских элит в мировые дискуссии помогает правильно делать свои дела дома. Важно также представлять Украину миру», - сказал основатель YES.

Как сообщал УНИАН. 7-ой форум проходил 1-2 октября в Ялте. В его работе, в частности, приняли участие президенты Польши и Украины Бронислав КОМОРОВСКИЙ и Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель украинского парламента Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Николай АЗАРОВ, директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН, вице-премьер-министр России Алексей КУДРИН, еврокомиссир по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ, 42-й президент США Билл КЛИНТОН.