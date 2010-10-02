Китай покупает суверенный долг Греции
16:59, 02 октября 2010Общество
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Потихоньку скупает облигации стран ЕС
Китай собирается покупать суверенный долг Греции, сообщила в субботу греческая деловая газета «Имерисия».
Как сообщает газета, эти обещания будут официально зафиксированы в ходе визита в Афины премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао.
Таким образом, приезд премьера демонстрирует веру Пекина в то, что Афины успешно справятся с «временными трудностями» экономического кризиса.
Греция прекратила долгосрочные заимствования на рынках в мае текущего года, столкнувшись с невозможностью занимать под разумный процент из-за кризиса доверия среди инвесторов.
Китай остается в последнее время крупным покупателем облигаций других стран ЕС, испытывающих долговые проблемы, например, Испании.
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