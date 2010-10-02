Хакеры ломали счета, а студентки забирали миллионы

Девять граждан России, Украины, Белоруссии и Казахстана арестованы в США по подозрению в соучастии в электронном банковском мошенничестве, в результате которого со счетов американских граждан было украдено около 3 миллионов долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры по Южному округу Нью-Йорка Сайруса Вэнса.

Аресты были проведены агентами ФБР в Нью-Йорке накануне.

По данным прокуратуры, большинство арестованных - девушки, въехавшие в США по студенческим визам. Правоохранительные органы сообщили журналистам имена трех арестованных - 21-летней Кристины Свечинской, а также Алины Туруты и Юлии Сидоренко без указания возраста и гражданства.

Позднее стало известно, что федеральная прокуратура США предъявила обвинение 37 подозреваемым, среди которых по меньшей мере 25 россиян, в хищении более трех миллионов долларов с банковских счетов американских граждан.

Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило, что получило от ФБР официальное уведомление о задержании четверых граждан РФ (Адел Гатауллин, Максим Мирошниченко, Кристина Свечинская и Юлия Сидоренко) и двух граждан Молдовы (Виктория Опинка и Алина Турута). По словам вице-консула Александра Отчайнова, сейчас все они находятся в изоляторе временного содержания на Манхэттене.

Согласно данным ФБР, в результате схемы, в которой арестованные выполняли роль посредников, получая вознаграждение от 8% до 10% от снимаемых со счетов сумм, группе мошенников из Восточной Европы удалось похитить из пяти американских банков около трех миллионов долларов.

ФБР утверждает, что жертвам рассылались по электронной почте сообщения с вирусом "Зевс Троян" (Zeus Trojan). При открытии ссылки или прикрепленного файла в сообщении эта программа получала данные о "логинах" и паролях банковских счетов того человека, которому было адресовано "зараженное" послание.

После того, как предполагаемым мошенникам удавалось получить доступ к управлению счетами, деньги с них переводились на специально открытые девушками счета в других банках, названия которых не сообщаются. По словам представителей прокуратуры США, арестованные открыли сотни таких счетов.

Правоохранительные органы считают, что организаторы мошеннической схемы находятся в одной из стран Восточной Европы - какой не уточняется.