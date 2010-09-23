МВФ прогнозирует экономический рост в Украине, Беларуси и Грузии
Альер назвал приоритеты
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует экономический рост в Украине, Беларуси и Грузии на фоне улучшения ситуации в мировой экономике.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня в ходе инвестиционного форума, организованного компанией BG Capital.
В то же время, по его словам, хотя экономика Украины стабилизировалась, "не стоит останавливаться на достигнутом".
По мнению М.АЛЬЕРА, приоритетами, на которых следует сконцентрировать внимание украинскому правительству, должны стать сокращение дефицита госбюджета, а также снижение соотношения государственного долга к ВВП. По оценке представителя МВФ, такое соотношение по итогам текущего года составит около 41%.