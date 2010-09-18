Матросы, пострадавшие при пожаре на корабле, вне опасности

Состояние здоровья четырех матросов, которые пострадали в результате вчерашнего пожара на борту среднего десантного корабля “Кировоград” ВМС Украины, удовлетворительное, угрозы их жизни нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

“17 сентября во время очередного этапа комплекса тактических учений “Взаимодействие – 2010” на борту среднего десантного корабля “Кировоград” Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины в результате короткого замыкания произошел несанкционированный пуск двух ракет. Этот пуск повлек взрыв и загорание во внутреннем помещении корабля”, – говорится в сообщении.

По информации Минобороны, благодаря умелым и самоотверженным действиям членов экипажа пожар был локализован и потушен. При тушении пожара пострадали четверо матросов из аварийно-спасательной партии - им срочно была оказана первая медицинская помощь, и всех их госпитализировали в медучреждения.

По приказу командующего ВМС Украины адмирала Виктора МАКСИМОВА создана комиссия для расследования всех обстоятельств этого происшествия во главе с начальником центра морских операций капитаном 1-го ранга Денисом БЕРЕЗОВСКИМ, отметили в пресс-службе Минобороны.

“Сегодня адмирал лично пообщался с двумя пострадавшими матросами, которые находятся на лечении в Севастополе в Военно-медицинском клиническом центре Крымского региона. Еще двое пострадавших находятся в Симферопольском госпитале”, - сообщили в Минобороны.

Как заверил начальник медицинской службы ВМС Украины Иван ДИДУХ, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, угрозы их жизни нет.