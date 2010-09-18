КРУ перекрыло Тернопольской больнице скорой помощи доступ к деньгам

Сотрудники Контрольно-ревизионного управления выявили в Тернопольской городской коммунальной больнице скорой помощи финансовые нарушения на общую сумму 490,3 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ в Тернопольской области, ревизию финансово-хозяйственной деятельности больницы проводили за период с 1 мая 2008 года по 1 июля 2010 года.

Ревизоры, в частности выявили, что в больнице излишне начислили и выплатили взносы в Пенсионный фонд от суммы фонда оплаты труда работающих инвалидов, что привело к убыткам в сумме 18,3 тыс. грн. Также установлены неодиночные случаи оплаты труда за неотработанное рабочее время – в целом на 0,86 тыс. грн., неправильно была проведена индексация заработной платы, что привело к ее переплате на 26 тыс. грн.

Кроме того, зафиксировано много фактов покрытия за счет бюджетных средств расходов посторонних юридических лиц, общая сумма составляет 20 тыс. грн.

По результатам ревизии на шестерых лиц составлены протоколы об административном правонарушении, к медзаведению применена финансовая санкция в виде остановки операций с бюджетными средствами, о выявленных нарушениях проинформирована прокуратура Тернополя.