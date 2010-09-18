Взрыв на десантном корабле «Кировоград»: четверо тяжело раненых

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт взрыва на десантном корабле «Кировоград».

Как передает корреспондент УНИАН, начальник военных прокуратур Генпрокуратуры Юрий ВИЙТЕВ отметил, что расследованием этого инцидента занимается военная прокуратура Южного региона, однако о подробностях несчастного случая ему еще не докладывали.

Во время проведения боевых стрельб по наземным целям, которые проходили вчера вечером на крымском полигоне «Опук» в рамках активной фазы военных учений “Взаимодействие-2010”, в результате взрыва на борту среднего десантного корабля “Кировоград” Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины двух артиллерийских снарядов тяжелые ранения получили четверо военнослужащих из состава экипажа.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По информации собеседника агентства, военные моряки в тяжелом состоянии доставлены в военные госпитали в Севастополе и Симферополе.

Как сообщал УНИАН, вчера в Крыму на полигоне “Опук” проходила активная фаза очередного этапа комплекса учений с органами военного управления и войсками и силами “Взаимодействие-2010”.