В Крыму сгорел сельсовет

В с. Красноармейское Раздольненского района Крыма сгорело здание Зиминского сельского совета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, пожар возник вчера утром. В здании также были расположены помещения сельского клуба, библиотеки, АТС, фельдшерско-акушерского пункта.

Огнем уничтожена крыша здания, повреждено само здание, оборудование АТС. Площадь пожара составила 770,5 кв. Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили около 2,5 часов.

Причина происшествия и убыток устанавливаются.