В Крыму сгорел сельсовет
11:31, 18 сентября 2010Общество
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Пожар тушили около 2,5 часов
В с. Красноармейское Раздольненского района Крыма сгорело здание Зиминского сельского совета.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, пожар возник вчера утром. В здании также были расположены помещения сельского клуба, библиотеки, АТС, фельдшерско-акушерского пункта.
Огнем уничтожена крыша здания, повреждено само здание, оборудование АТС. Площадь пожара составила 770,5 кв. Погибших и пострадавших нет.
Пожар тушили около 2,5 часов.
Причина происшествия и убыток устанавливаются.
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