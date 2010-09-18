В Крыму сгорел сельсовет

11:31, 18 сентября 2010
Общество
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Пожар тушили около 2,5 часов

В с. Красноармейское Раздольненского района Крыма сгорело здание Зиминского сельского совета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, пожар возник вчера утром. В здании также были расположены помещения сельского клуба, библиотеки, АТС, фельдшерско-акушерского пункта.

Огнем уничтожена крыша здания, повреждено само здание, оборудование АТС. Площадь пожара составила 770,5 кв. Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили около 2,5 часов.

Причина происшествия и убыток устанавливаются.

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