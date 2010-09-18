Торжественно открыт первый в Украине памятник Винниченко

В Кировограде по случаю 256-й годовщины города торжественно открыли памятник выдающемуся украинскому общественному, политическому и государственному деятелю, писателю, философу, публицисту Владимиру Винниченко.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии открытия приняли руководители города и области, студенческая молодежь, представители общественности, народные депутаты Юрий ЛИТВИН, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Валерий КАЛЬЧЕНКО, а также заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Памятник установили на отреставрированной площади между корпусами Кировоградского государственного педагогического университета, который носит имя В.Винниченко.

Работали над созданием памятника львовский скульптор Владимир ЦИСАРИК и кировоградский архитектор Виталий КРИВЕНКО. Высота бронзового монумента - 3,65 м. Постамент и лестница к нему выполнены из гранита.

Стоимость изготовления памятника не разглашается, работы профинансировали меценаты, среди которых звучали имена народного депутата Игоря ШАРОВА (Народная партия), известных кировоградских предпринимателей Андрея РАЙКОВИЧА (председатель наблюдательного совета ОАО Мясокомбинат «Ятрань») и Евгения БАХМАЧА (председатель наблюдательного совета НПП «Радий»). Для обустройства прилегающей территории из городского бюджета Кировограда было выделено 200 тыс. грн.

Выступая перед присутствующими, В.ЯВОРИВСКИЙ символично извинился перед В.Винниченко за долгие годы незаслуженного забвения властью, школой и обществом.

«Сегодня он в бронзе навсегда вернулся на свою малую Родину», - сказал депутат.

*** В.Винниченко родился в июле 1880 года в городе Елисаветград (прежнее название Кировограда). Активный политический деятель XX века. Был членом и заместителем председателя Центральной Рады, возглавлял Генеральный секретариат и Директорию. Автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР.

В.Винниченко написал 14 романов, более 100 повестей и рассказов, 41 книгу дневниковых записей, а также 100 картин - портретов и акварелей.

Умер в марте 1951 года, похоронен во французском городе Мужен.