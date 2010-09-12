По факту избиения телеоператора «Лтавы» возбуждено уголовное дело

По факту избиения оператора ОГТРК "Лтава" Сергея ЗАЛЕССКОГО возбуждено уголовное дело.

Об этом журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД в Полтавской области.

По их данным, 2 сентября, в УМВД Украины в Полтавской области обратился оператор ОГТРК "Лтава" С.ЗАЛЕССКИЙ с заявлением о нанесении ему телесных повреждений охранниками рынка "Мотель" в городе Полтава.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий работниками милиции было установлено, что 31.08.2010 года около 22.00 часов на входе в рынок "Мотель", по адресу г. Полтава, ул. Грушевского, 11, двое мужчин в возрасте 38 и 55 лет, жители Полтавы, работающих охранниками рынка "Мотель", без причины, из хулиганских побуждений устроили драку с 33-летним С.ЗАЛЕСКИМ, оператором ОГТРК "Лтава". Оператор получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушибов мягких тканей лица, квалифицируемые соответствующим актом судебно-медицинской экспертизы от 10 сентября 2010 как легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по признакам ст. 296 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до 5-ти лет, или лишение свободы на срок до 4-рех лет.

Сейчас следственные действия проводят сотрудники Октябрьского райотдела милиции Полтавы.