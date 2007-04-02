Американцы сделали Януковичу приятное

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что мирные выступления граждан, которые прошли в Киеве накануне, свидетельствуют о росте уровня демократии в нашей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на встрече с группой конгрессменов США.

В ходе встречи премьер выразил удовлетворение тем, что США проявляют такой интерес к Украине. «Мне приятно услышать, что ваш визит был вначале во Львов, а потом в Киев», - сказал он.

Говоря о политической ситуации в стране, В.ЯНУКОВИЧ отметил, Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР наверняка проинформировал о ней конгрессменов.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что процессы в Украине проходят в демократической плоскости, и мирные выступления украинского народа, которые были в Киеве в пятницу, субботу и воскресенье, свидетельствуют о том, что уровень демократии в Украине растет.

Он также проинформировал конгрессменов об экономической ситуации в стране.