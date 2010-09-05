Завтра сохранится прохладная погода с кратковременными дождями

Завтра, 6 сентября, на территории Украины сохранится прохладная погода с кратковременными дождями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западной части облачно с прояснениями, временами дождь. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°; в Карпатах на протяжении суток 4-9° тепла.

На остальной территории переменная облачность. Без существенных осадков, только на севере Левобережья кратковременные дожди. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°; в южной части и восточных областях ночью 11-16°, на побережье Крыма до 20°, днем 22-27°. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

В столице и Киевской области завтра без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 7-12°, днем 17-22°, в Киеве ночью 10-12°, днем около 20°.

Сегодня, 5 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, в Днепре возле Киева - 19°.