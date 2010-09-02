Журналист Kyiv Post нашел объявленного в розыск Данилишина

Генеральная прокуратура вручила повестку журналисту Kyiv Post Юрию ОНЫШКИВУ в связи с публикацией его интервью с экс-министром экономики Богданом ДАНИЛИШИНЫМ.

Сообщение об этом размещено на сайте «Kyiv Post».

Издание напоминает, что сегодня журналисту Ю.ОНЫШКИВУ удалось по телефону побеседовать с Б.ДАНИЛИШИНЫМ, бывшим министром экономики в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.

После публикации на сайте Kyiv Post интервью, журналист получил повестку из Генпрокуратуры, которую интересует информация, связанная с Б.ДАНИЛИШИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-министр экономики Б.ДАНИЛИШИН был включен в список лиц, которых разыскивает Интерпол. Персональные данные Б.ДАНИЛИШИНА размещены на сайте Интерпола.

В отношении Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия, - по факту нанесения им ущерба государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП «МА «Борисполь» применение процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела. Между тем в Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.

10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не являлся на допросы к следователю прокуратуры.

11 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры дал согласие на розыск и доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

20 августа министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что правоохранительные органы имеют подтверждение, что Б.ДАНИЛИШИН находится за рубежом.

В опубликованном сегодня телефонном интервьюKyiv Post экс-министр заявил, что не прячется от следствия и намерен появиться в Украине после завершения лечения. В то же время он не сказал, где именно проходит лечение.