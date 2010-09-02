Минюст не вмешивается в дело РУЭ

Министерство юстиции Украины не будет принимать никаких мер по выполнению решения Стокгольмского арбитража в деле “РосУкрЭнерго” до вступления его в законную силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя ситуацию вокруг апелляционного обжалования компанией «Нафтогаз Украины» решения Шевченковского суда относительно выполнения решения Стокгольмского арбитража.

«Поскольку это спор между хозяйственными субъектами, Министерство юстиции пока не имело к этому никакого отношения и не имеет. Тогда, когда решение украинского суда в споре двух субъектов вступает в законную силу и по заявлению одной из сторон будет получено исполнительное письмо и направлено в Министерство юстиции, вот с этой минуты начнутся полномочия министерства, и мы начнем работать», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева 13 августа с.г. подтвердил решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал “Нафтогаз” вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.