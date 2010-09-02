ГОГОЛЬFEST на Майдане откроют испанский и украинский театры

В субботу, 4 сентября, на Майдане Незалежности в Киеве театральная испанская труппа «La Fura dels Baus» вместе с украинским театром «Дах» откроют четвертый международный фестиваль современного искусства «ГОГОЛЬFEST».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Испании в Украине Хосе РОДРИГЕС МОЯНО вчера на пресс-конференции в своей резиденции.

По его словам, благодаря этому интернациональному коллективу, можно будет увидеть в Киеве сочетание разнообразия мира – времени, пространства, энергии и материи.

Посол убежден, что этот проект станет площадкой для международного общения. «Мы надеемся, что фестиваль «ГОГОЛЬFEST» станет одним из базовых форматов для удовлетворения культурных потребностей многочисленных гостей турнира Евро-2012, которые посетят страну через два года» – сказал он.

Частичным спонсором шоу-открытия «ГОГОЛЬFESTу» выступила также Федерация футбола Украины в лице ее президента Григория СУРКИСА.

«Мы с удовлетворением приняли приглашение стать спонсорами этого грандиозного, по моему мнению, проекта, который действительно может дать новый формат общения гостей столицы не только 4 сентября, но и через несколько лет, когда мы будем проводить Евро-2012», - сообщил Г.СУРКИС.

На уточняющий вопрос УНИАН, планируется ли открытие футбольного турнира в 2012 именно с этими артистами, президент ФФУ сказал, что пока трудно представить, «каким образом мы будем презентовать финальный матч Евро-2012», поскольку еще есть много времени”.

По его словам, сегодня надо больше позаботиться о том, чтобы инфраструктура была на высоком уровне готовности. «Безусловно, мы сначала хотим увидеть, что нам все-таки покажет «Ла Фура делс Баус» с «ДахойБрахой». Нам обещают феерию. После субботы мы увидим, насколько им удастся совместить сугубо украинский культурологический исторический мотив с Евро-2012”, - отметил Г.СУРКИС.

Президент и основатель «ГОГОЛЬFESTу» Владислав ТРОИЦКИЙ поблагодарил испанское посольство, что они проявили инициативу привезти в Киев этот фантастический театр.

«Мы подружились с командой театра «Ла Фура делс Баус» и придумали совместное большое шоу, которое будет в субботу на Майдане. Думаю, это будет праздник праздников. Поверьте, такого Киев еще не видел. «Ла Фура делс Баус» действительно уникальный коллектив, поэтому для нас большая честь с ними работать», - сказал В.ТРОИЦКИЙ.

Также с 5 сентября В.ТРОИЦКИЙ приглашает всех украинцев на киностудию им. Довженко, где будет продолжение «ГОГОЛЬFESTа», на котором организаторы обещают очень много интересного.