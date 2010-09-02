Собрание акционеров Запорожстали отложили российские инвесторы?

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", назначенное на 2 сентября 2010 года, не состоится по причине отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, близкий к "Внешторгбанку" России.

По его данным, акционеры, которым суммарно принадлежит 99% акций, отложили проведение собрания акционеров предприятия. «Российские акционеры "Запорожстали" не считают необходимым сейчас проводить собрание. В то же время новые акционеры видят план развития меткомбината, понимают задачи и вызовы, которые стоят перед предприятием в этом кризисном году", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, акционеры "Запорожстали" на собрании 2 сентября планировали увеличить уставный капитал компании на 20%, или на 132,184 млн. грн, – до 793,104 млн. грн. путем дополнительного выпуска 528,736 млн. 357 шт. простых именных акций существующего номинала 0,25 грн. Увеличение уставного капитала планировалось с целью повышения капитализации компании.

Кроме того, планировалось провести изменения в наблюдательном совете компании.

Напомним, Midland Resources Holding Limited (Гернси, Великобритания), которой на паритетных началах владеют Эдуард ШИФРИН и Александр ШНАЙДЕР, в мае этого года продала до 50% акций "Запорожстали" через российскую инвесткомпанию "Тройка Диалог".

Основные акционеры "Запорожстали" намерены были совместно найти покупателя на 96,7% акций предприятия.

Интерес к "Запорожстали" публично проявили четыре компании: ведущая сталелитейная компания мира Arcelor Mittal, Posco, "Северсталь" (РФ) и "Метинвест" (Украина).

Затем украинские СМИ сообщили, что Э.ШИФРИН и А.ШНАЙДЕР продали свою долю в комбинате, близкую к 50%, группе российских инвесторов, интересы которой представляли "Внешэкономбанк" и ИК "Тройка Диалог", отказавшись от договоренности о ее продаже Ринату АХМЕТОВУ.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" - одно из крупнейших в Украине металлургических предприятий. Производит горячекатаный и холоднокатаный лист из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей.

Около 70% продукции комбината экспортируется более чем в 70 стран мира.