Гаишника выгнали с работы за «е...о»

Федор ШКАБЕРИН, который на посту инспектора джанкойской ГАИ нецензурно выражался в адрес водителя автомобиля, уволен из органов внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской милиции.

«18 августа в сети Интернет появился материал о нетактичном поведении сотрудника джанкойской ГАИ ШКАБЕРИНА при общении с участником дорожного движения. По результатам проверки за грубое нарушение служебной дисциплины и непрофессиональные действия во время несения службы, компрометирующие сотрудника милиции, капитан милиции ШКАБЕРИН уволен из органов внутренних дел», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео разговора водителя с госавтоинспектором. Автомобилист просит гаишника сообщить причину остановки машины. Инспектор начинает спорить с водителем и два раза заявляет, что, был бы он сейчас не на службе, то "набил бы е...о" автомобилисту.

Госавтоинспекция на время служебной проверки отстранила Ф.ШКАБЕРИНА от исполнения служебных обязанностей и обещала уволить его из органов внутренних дел.