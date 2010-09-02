Госдолг Украины вырос до 45,87 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля т.г. составил 362 млрд. 097 млн. 278,19 тыс. грн., или 45 млрд. 874 млн. 585,47 тыс. долл., что на 6,5% больше показателя на конец июня 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 234 млрд. 973 млн. 655,88 тыс. грн. (64,89% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 29 млрд. 769 млн. 124,79 тыс. долл. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 127 млрд. 123 млн. 622,31 тыс. грн. (35,11%), или 16 млрд. 105 млн. 460,68 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец июля т.г. составил 267 млрд. 237 млн. 884,9 тыс. грн. (73,8%), или 33 млрд. 856 млн. 722,86 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 153 млрд. 947 млн. 672,08 тыс. грн. (42,52%), или 19 млрд. 503 млн. 835,21 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 113 млрд. 290 млн. 212,82 тыс. грн. (31,29%), или 14 млрд. 352 млн. 887,65 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 94 млрд. 859 млн. 393,29 тыс. грн. (26,2%), или 12 млрд. 017 млн. 862,61 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 81 млрд. 025 млн. 983,8 тыс. грн. (22,38%), или 10 млрд. 265 млн. 289,58 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 833 млн. 409,49 тыс. грн. (3,82%), или 1 млрд. 752 млн. 573,03 тыс. долл.

На протяжении января-июля 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 44 млрд. 193 млн. 156,47 тыс. грн. (13,9%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением, а также в результате получения первого транша кредита МВФ стенд-бай 2010 в размере 1,25 млрд. СПЗ.

При этом государственный внешний долг вырос на 22 млрд. 220 млн. 136,05 тыс. грн. (24,4%), государственный внутренний долг вырос на 18 млрд. 021 млн. 442,38 тыс. грн. (21,45%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 3 млрд. 951 млн. 578,04 тыс. грн. (4,35%).