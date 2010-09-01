Смерти животных в киевском зоопарке спускают на тормозах?

По результатам первого этапа проверок столичной прокуратуры, в деятельности Киевского зоопарка не обнаружено нарушений.

Как пишет газета «Сегодня » (в номере от 1 сентября 2010 г.), об этом сообщила изданию пресс-секретарь прокуратуры Мирослава МУШКА.

«Мы совместно с главком ветеринарной медицины Киева и Институтом зоологии выясняли условия содержания животных, состояние помещений, где размещаются животные, качество кормов и рациона — все в порядке, никаких претензий», — сказала М.МУШКА.

По ее словам, единственное, что показалось ревизорам странным — это то, что система видеонаблюдения в вольерах есть, но не работает. В зоопарке это пояснили нехваткой денег на то, чтобы запустить все камеры, но с другой стороны — это и необязательно.

Самый главный вопрос — отчего же гибли животные — пока открытый, пишет газета. Также издание отмечает, что в РОВД Шевченковского района не видят причин возбуждать дело по поводу отравлений животных.

Кроме того, по данным «Сегодня», на днях появятся результаты еще одной проверки — Министерства охраны окружающей природной среды. Заместитель председателя общественной организации «Всеукраинская экологическая лига», член комиссии Татьяна ТИМОЧКО сказала, что они также будут положительными.

«На днях министр подпишет документ, в нем все весьма позитивно. Но я, например, считаю, что в смерти животных виновато руководство зверинца. Лично буду просить министра не подписывать этот документ, а еще раз все тщательно проверить», — отметила она.

Вместе с тем, как пишет газета, под документом не поставил свою подпись и директор Николаевского зоопарка Владимир ТОПЧИЙ: «Я дважды приезжал в Киев, дал свои заключения, но их никто не учел, и я категорически не согласен с выводами министерства. Оспаривать их не буду, не вижу смысла: все равно напишут то, что посчитают нужным, — судя по их выводам, БЕРЗИНУ (директор зоопарка) нужно к ордену представить».

Издание отмечает, что вопрос закрыть должны депутаты Киеврады, но они скованы тем, что результаты проверок приходят слишком медленно. «Только сейчас кое-какие документы начинают приходить. Но для наших выводов нужна полная картина, ведь провести экспертизы самостоятельно мы не можем. После анализа мы предложим Киевраде конкретные шаги по дальнейшей судьбе зоопарка», — сообщил член следственной комиссии, депутат Киеврады Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, в июле первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ сообщил, что в КГГА ожидают результатов очередной проверки в Киевском зоопарке, в частности, Контрольно-ревизионного управления, на основании чего будет принято решение о соответствии должности директора Светланы БЕРЗИНОЙ.

По его словам, пока конкурс на эту должность мэрия не проводила и не объявляла. А.ПОПОВ отметил, что это связано с продолжающимися проверками.

Напомним, 26 апреля в Киевском зоопарке умер азиатский слон Бой. Директор зоопарка утверждала, что животное отравлено. По ее словам, причиной смерти слона мог стать токсический яд, который влечет нарушение свертывания крови. В начале мая в столичном зоопарке заявили, что неизвестные пытались отравить яков.

25 мая в зверинце умер верблюд. Причиной смерти животного, по словам С.БЕРЗИНОЙ, стало отравление.

30 мая в зоопарке умер бизон. Специалисты зоосада считают, что смерть животного не случайна.

В то же время руководитель пресс-службы ГУ МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛІЩУК заявлял, что слон и верблюд в Киевском Зоопарке умерли не от отравления. Однако выводы экспертной комиссии по расследованию причин смерти слона свидетельствуют, что, в соответствии с протоколом комиссии, причиной смерти животного стал токсический шок, вызванный отравлением.

31 мая мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отстранил директора зоопарка С.БЕРЗИНУ от выполнения служебных обязанностей на время проведения расследования причин смерти нескольких животных в зверинце.

5 июля С.БЕРЗИНА сообщила, что вернулась на должность директора зоопарка.

Представители столичной власти, в частности, А.ПОПОВ и тогдашний заместитель председателя КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ, который возглавлял одну из спецкомиссий по установлению причин смерти животных, заявляли, что зоопарку нужен новый руководитель.