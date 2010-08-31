Кто сможет расследовать дело об исчезновении журналиста?

Киевский независимый медиа-профсоюз требует, чтобы Генеральная прокуратура “срочно вытребовала в МВД дело об исчезновении харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, а Президент Виктор ЯНУКОВИЧ усилил личный контроль за ходом расследования этого резонансного события, которое рискует стать делом Гонгадзе-2”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении комитета Киевского независимого медиа-профсоюза.

В заявлении отмечается, что в связи с появлением информации о возможной причастности к преступлению так называемых «оборотней в погонах» из среды харьковской милиции – есть все основания сомневаться в способности МВД и его руководства обеспечить объективное и независимое расследование этого дела.

Именно поэтому, по мнению комитета КНМП, дело об исчезновении журналиста должно расследоваться Генеральной прокуратурой Украины. В то же время, председатель КНМП Юрий ЛУКАНОВ призвал Президента Виктора ЯНУКОВИЧА уделять больше внимания этому делу.

«Стоит напомнить, что генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО уже два года подряд возглавляет всеукраинский рейтинг врагов прессы, а Генпрокуратура регулярно занимает пассивную позицию в расследовании инцидентов, связанных с фактами давления, нападений и угроз в адрес журналистов, с которыми мы обращаемся к ней», - сказал Ю.ЛУКАНОВ.

Он также констатировал, что исчезновение журналиста В.КЛИМЕНТЬЕВА стало логическим продолжением полного игнорирования новым руководством государства фактов нарушения журналистских прав со стороны должностных лиц разного уровня.

«Все началось с микрофонов, которые чиновники выбрасывали в мусорник, продолжилось применением чрезмерной физической силы в отношении журналистов охранниками Президента и давлением «Беркута», а заканчивается исчезновением журналистов. Отсутствие жесткой реакции на эти события со стороны руководства государства порождает ощущение безнаказанности. Безнаказанность - приводит к насилию», - подчеркнул Ю.ЛУКАНОВ.

Кроме того, комитет КНМП призвал все фракции Верховной Рады уже на ближайшем внеочередном заседании инициировать отчет «силовиков» о ходе следствия по делу исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА и конкретные мероприятия, осуществляемые правоохранителями для раскрытия этого преступления.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. Во время проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинський райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье 115 «умышленное убийство» Уголовного кодекса по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон исчезнувшего журналиста.

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