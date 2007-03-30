Яценюк увидел, как Янукович заложил первую ступень единства

Министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК считает, что последний визит премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель был первым шагом к формированию единой украинской позиции во внешней политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«По моему убеждению, этот визит, возможно, стал первой ступенью для формирования единства украинской позиции на внешнем мире», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что на протяжении визита никто не услышал заявлений, которые бы противоречили евроатлантическим стремлениям Украины.

Министр отметил, что МИД, в первую очередь, рассчитывает на подписание в июне соглашения об упрощении визового режима и конструктивной работы по подписанию нового соглашения между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 27 марта В.ЯНУКОВИЧ осуществил визит в Брюссель, в рамках которого проводил встречи с президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политике и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, президентом Европарламента Х.-Г.ПОТТЕРИНГОМ и выступал в Комитете иностранных дел Европарламента.

В программе визита В.ЯНУКОВИЧА принял участие и А.ЯЦЕНЮК.