Коррупционный скандал во ФГИУ: двоих взяли на взятке $40 тысяч

Сегодня в столице около 14.00 возле здания Киевского регионального отделения Фонда государственного имущества Украины сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки в размере 40 тыс. долларов двух работников Фонда госимущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, должностные лица вымогали деньги у руководства частного предприятия за услуги по занижению стоимости нежилого помещения, которое те хотели приобрести.

Сейчас проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.