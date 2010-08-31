В Херсоне «расселяют» СИЗО

Здания перенаселенного Херсонского следственного изолятора, которому уже 230 лет (ранее — каторжная тюрьма), настолько обветшали, что содержать в нем людей стало опасно — их в любой момент могло завалить. В связи с чем 650 сидельцев поэтапно переводятся в СИЗО Винницы, Запорожья, Днепропетровска. Об этом «Сегодня» сообщил первый зампред Госдепартамента исполнения наказаний Сергей Сидоренко. «Об аварийном состоянии корпусов, которые пошли трещинами, дискуссии велись еще с 2003 года, но только сейчас дело сдвинулось, — говорит Сидоренко. — СИЗО в центре города — бомба замедленного действия для окружающих и в санэпидплане, ведь там в соседнем корпусе лечат туберкулезников, и инфекция может выйти за пределы территории». Эксперты утверждают, что под СИЗО находятся катакомбы, и это разрушает объект. Изолятор вынесут за город, на место дислокации бывшей войсковой части. Это займет 3 года.