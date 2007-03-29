Пенсионный фонд считает, что требования донецких “чернобыльцев” безосновательны

Пенсионный фонд Украины обеспокоен проведением акции протеста участниками ликвидации следствий аварии на ЧАЭС, которые без законных на то оснований, как считают в Фонде, требуют проведения перерасчета пенсий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Как отмечается в сообщении, они получают пенсии в соответствии со статьей 54 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы” с применением размера прожиточного минимума при определении минимальных размеров пенсий.

Так, Законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы”, который вступил в силу с 31 октября 2006 года, предусмотрено, что в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом, повышается размер пенсии, определенный в соответствии со статьей 54 данного Закона, а также размер дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью лицам, отнесенным к категории 1, 2, 3, 4, и размер ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца в результате Чернобыльской катастрофы. Перерасчет пенсии осуществляется со дня установления нового размера прожиточного минимума.

Это, в свою очередь, дает возможность для повышения размеров пенсий и компенсационных выплат на коэффициент роста прожиточного минимума.

В Фонде отмечают, поскольку после принятия закона размер прожиточного минимума изменился с 1 января и 1 апреля 2007 года, органами Пенсионного фонда Украины обеспеченно проведение перерасчета пенсий на коэффициент 1,03825 с 1 января 2007 года и на коэффициент 1,06842 с 1 апреля 2007 года.

Как сообщал УНИИАН, в Донецке 20 марта 12 инвалидов-"чернобыльцев" объявили голодовку "в связи с тем, что Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области и его органы на местах категорически отказались проводить перерасчет ранее назначенных пенсий по инвалидности участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС". 22 марта количество голодающих увеличились до 17 лиц. Один из участников голодовки был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

На сегодняшний день перед зданием Главного облуправления Пенсионного фонда голодают уже 20 инвалидов-"чернобыльцев". Как сообщил член инициативной группы голодающих Александр ПУЧКОВ, к ним присоединились "чернобыльцы" из Макеевки и Харцизска. А.ПУЧКОВ напомнил, что идут уже девятые сутки голодовки, и его участникам все чаще приходится вызывать медицинскую помощь.

А.ПУЧКОВ также отметил, что голодающих "никто не информирует", проводится ли перерасчет их пенсий, которого они добиваются.